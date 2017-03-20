Министр обороны Японии выразила протест из-за размещения войск на Курилах

При этом указано, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил обеспокоенность тем, что размещение противоракетных систем в Японии может нарушить стратегический баланс в АТР.

Как отмечается, С.Шойгу сказал, что такие планы "угрожают повлиять на стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Встреча министров обороны РФ и Японии состоялись перед началом переговоров в формате "2 + 2", в том числе с участием глав МИД Сергея Лаврова и Фумио Кисида.

Напомним, Р.Тиллерсон не исключил появления ядерного оружия в Японии.