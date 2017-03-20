Министр обороны Японии выразила протест из-за размещения войск на Курилах

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53575 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108291 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123680 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182890 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126640 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118691 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Министр обороны Японии выразила протест из-за размещения войск на Курилах

Министр обороны Японии выразила протест из-за размещения войск на Курилах

Киев  •  УНН

 • 6602 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр обороны Японии Томоми Инада "выразила протест" против размещения на южнокурильских островах российских ракет и дивизии Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

При этом указано, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил обеспокоенность тем, что размещение противоракетных систем в Японии может нарушить стратегический баланс в АТР.

Как отмечается, С.Шойгу сказал, что такие планы "угрожают повлиять на стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Встреча министров обороны РФ и Японии состоялись перед началом переговоров в формате "2 + 2", в том числе с участием глав МИД Сергея Лаврова и Фумио Кисида.

Напомним, Р.Тиллерсон не исключил появления ядерного оружия в Японии.

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