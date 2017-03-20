Міністр оборони Японії висловила протест через розміщення військ на Курилах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Миністр оборони Японії Томомі Інада "висловила протест" проти розміщення на південнокурильських островах російських ракет і дивізії міноборони РФ, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
При цьому вказано, що голова міноборони РФ Сергій Шойгу висловив стурбованість тим, що розміщення протиракетних систем в Японії може порушити стратегічний баланс в АТР.
Як зазначається, С.Шойгу сказав, що такі плани "загрожують вплинути на стратегічний баланс в Азіатсько-тихоокеанському регіоні".
Зустріч міністрів оборони РФ і Японії відбулися перед початком переговорів у форматі "2 + 2", в тому числі за участю голів МЗС Сергія Лаврова і Фуміо Кісіда.
Нагадаємо, Р.Тіллерсон не виключив появи ядерної зброї в Японії.