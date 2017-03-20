Міністр оборони Японії висловила протест через розміщення військ на Курилах

При цьому вказано, що голова міноборони РФ Сергій Шойгу висловив стурбованість тим, що розміщення протиракетних систем в Японії може порушити стратегічний баланс в АТР.

Як зазначається, С.Шойгу сказав, що такі плани "загрожують вплинути на стратегічний баланс в Азіатсько-тихоокеанському регіоні".

Зустріч міністрів оборони РФ і Японії відбулися перед початком переговорів у форматі "2 + 2", в тому числі за участю голів МЗС Сергія Лаврова і Фуміо Кісіда.

Нагадаємо, Р.Тіллерсон не виключив появи ядерної зброї в Японії.