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Міністр оборони Японії висловила протест через розміщення військ на Курилах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Миністр оборони Японії Томомі Інада "висловила протест" проти розміщення на південнокурильських островах російських ракет і дивізії міноборони РФ, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

При цьому вказано, що голова міноборони РФ Сергій Шойгу висловив стурбованість тим, що розміщення протиракетних систем в Японії може порушити стратегічний баланс в АТР.

Як зазначається, С.Шойгу сказав, що такі плани "загрожують вплинути на стратегічний баланс в Азіатсько-тихоокеанському регіоні".

Зустріч міністрів оборони РФ і Японії відбулися перед початком переговорів у форматі "2 + 2", в тому числі за участю голів МЗС Сергія Лаврова і Фуміо Кісіда.

Нагадаємо, Р.Тіллерсон не виключив появи ядерної зброї в Японії.

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