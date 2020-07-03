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Министр обороны: изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов подрывает боеготовность

Министр обороны: изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов подрывает боеготовность

Киев  •  УНН

 • 10153 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов в воинских частях противовоздушной обороны подорвало их боеготовность и создало возможность утечки секретной информации. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН.

"В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной (государственная тайна - ред.)", - заявил министр.

По мнению Тарана, окончательную оценку событиям должны предоставить правоохранительные органы.

Напомним, 2 июля командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что следователи Государственного бюро расследований во время обысков в воинских частях изымают сверхвысокочастотные приборы. Речь шла о приборах, которые позволяют в случае выхода из строя ЗРК быстро восстановить их боеспособность.

Командование Воздушных сил призвало правоохранительные органы принимать решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства, и добавили, что "никто не препятствует беспристрастному расследованию дела".

В Государственном бюро расследований заявили, что будет проведено служебное расследование относительно законности действий следователей ГБР при обследовании военной техники в части Воздушных сил ВСУ под Киевом.

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