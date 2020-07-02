Слідчі ДБР прийшли з обшуками у три ракетні бригади Повітряних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький проводять обшуки у трьох ракетних бригадах Повітряних сил ЗС України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил України.
“Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження № 62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише “про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів”.
“Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836)...”, — зазначається в повідомленні.
Також наголошується, що надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність.
“Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, у Командуванні Повітряних Сил України заявляють, що ніхто не перешкоджає неупередженому розслідуванню справи.
“Водночас закликаємо усі правові інстанції приймати виважені рішення, які б не суперечили національним інтересам держави”, — наголошують в пресслужбі.
Нагадаємо, НАБУ навідалося з обшуками в Одесу.