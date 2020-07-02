Следователи ГБР пришли с обысками в три ракетные бригады Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий проводят обыски в трех ракетных бригадах Воздушных сил ВС Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил Украины.
"Так, 1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных Сил ВС Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании Постановления судьи Хмельницкого горрайонного С.Баева, в рамках уголовного производства № 62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъято четыре СВЧ приборы (клистроны) и соответствующую сопровождающую документацию", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".
"Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836)...", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.
"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, что прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в командовании Воздушных Сил Украины заявляют, что никто не препятствует беспристрастному расследованию дела.
"Вместе с тем призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства", - отмечают в пресс-службе.
Напомним, НАБУ наведалось с обысками в Одессу.