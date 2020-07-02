НАБУ навідалося з обшуками в Одесу: названо причину

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в Одесі - в офісних приміщеннях та за місцем проживання осіб, які можуть бути задіяні у схемах із заволодіння майном місцевої громади. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки в Одесі в офісних приміщеннях та за місцем проживання осіб, які можуть бути задіяні у схемах із заволодіння майном місцевої громади”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі ці факти та можлива причетність осіб до інших злочинів перевіряються шляхом проведення слідчих дій.

“Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, у ЗМІ вказують, що обшуки проходять нібито у міського голови Одеси Генадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана та бізнесмена Володимира Галантерніка.

Як повідомлялося, посадовцям Одеської мерії повідомлено про підозру у заволодінні 131 млн грн.

Нагадаємо, Одеському міському голові Геннадію Труханову повідомлено ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації - на суму майже 16,3 млн гривень.

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