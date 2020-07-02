НАБУ наведалось с обысками в Одессу: названа причина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Одессе - в офисных помещениях и по месту жительства лиц, которые могут быть задействованы в схемах по завладению имуществом местной общины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в Одессе в офисных помещениях и по месту жительства лиц, которые могут быть задействованы в схемах по завладению имуществом местной общины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на данный момент эти факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий.
"Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Добавим, в СМИ указывают, что обыски проходят якобы у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана и бизнесмена Владимира Галантерника.
Как сообщалось, чиновникам Одесской мэрии сообщено о подозрении в завладении 131 млн грн.
Напомним, Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации - на сумму почти 16,3 млн гривен.