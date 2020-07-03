Міністр оборони: вилучення слідчими надвисокочастотних приладів підриває боєготовність

“На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити наступні висновки: неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвели до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка відноситься до грифованої (державна таємниця — ред.)”, — заявив міністр.

На думку Тарана, остаточну оцінку подіям мають надати правоохоронні органи.

Нагадаємо, 2 липня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків у військових частинах вилучають надвисокочастотні прилади. Мова йшла про прилади, що дозволяють у разі виходу з ладу ЗРК швидко відновити їх боєздатність.

Командування Повітряних сил закликало правоохоронні органи ухвалювати рішення, які б не суперечили національним інтересам держави, і додали, що “ніхто не перешкоджає неупередженому розслідуванню справи”.

В Державному бюро розслідувань заявили, що буде проведено службове розслідування щодо законності дій слідчих ДБР під час обстеження військової техніки в частині Повітряних сил ЗСУ під Києвом.