Министр обороны США: план возвращения Ракка будет осуществлено в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны США Эш Картер заявил, что план по возвращению Ракка, главного оплота исламского государства в Сирии, будет воплощено в ближайшее время с имеющимися силами, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы намерены вступить туда в ближайшее время с той силой, которая способна делать это и освободим город Ракка", - сказал министр.
Также он отметил, что ведутся переговоры с Турцией по ее роли в будущем.
"Мы продолжаем говорить с Турцией о том, какой будет возможная роль Турции в будущем", - отметил Е.Картер.
Как сообщал УНН, вооруженные силы Турции взимают танки и бронетехнику к границе с Ираком.