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15 марта, 19:03 • 114523 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164696 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136831 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129399 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112339 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105197 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101238 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Министр обороны США: план возвращения Ракка будет осуществлено в ближайшее время

Министр обороны США: план возвращения Ракка будет осуществлено в ближайшее время

Киев • УНН

 • 10380 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны США Эш Картер заявил, что план по возвращению Ракка, главного оплота исламского государства в Сирии, будет воплощено в ближайшее время с имеющимися силами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы намерены вступить туда в ближайшее время с той силой, которая способна делать это и освободим город Ракка", - сказал министр.

Также он отметил, что ведутся переговоры с Турцией по ее роли в будущем.

"Мы продолжаем говорить с Турцией о том, какой будет возможная роль Турции в будущем", - отметил Е.Картер.

Как сообщал УНН, вооруженные силы Турции взимают танки и бронетехнику к границе с Ираком.

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