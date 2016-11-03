Министр обороны США: план возвращения Ракка будет осуществлено в ближайшее время

"Мы намерены вступить туда в ближайшее время с той силой, которая способна делать это и освободим город Ракка", - сказал министр.

Также он отметил, что ведутся переговоры с Турцией по ее роли в будущем.

"Мы продолжаем говорить с Турцией о том, какой будет возможная роль Турции в будущем", - отметил Е.Картер.

Как сообщал УНН, вооруженные силы Турции взимают танки и бронетехнику к границе с Ираком.