Міністр оборони США: план повернення Ракки буде здійснено найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр оборони США Еш Картер заявив, що план з повернення Ракки, головного оплоту ісламської держави в Сирії, буде втілено найближчим часом з наявними силами, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми маємо намір вступити туди найближчим часом з тією силою, яка здатна робити це і визволимо місто Ракка”, — сказав міністр.
Також він зазначив, що тривають переговори з Туреччиною щодо її ролі в майбутньому.
“Ми продовжуємо говорити з Туреччиною про те, якою буде можлива роль Туреччини в майбутньому”, — зазначив Е.Картер.
Як повідомляв УНН, збройні сили Туреччини стягують танки та бронетехніку до кордону з Іраком.