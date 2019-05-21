Министр обороны объяснил причины увольнения

"Я решение такое для себя принял, об этом сказал Президенту еще позавчера, до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог ее написать раньше, потому что Владимир Александрович стал Президентом только вчера", - сказал Полторак.

Он отметил, что после инаугурации дождался, когда Зеленский стал Президентом Украины, тогда подал ему рапорт на увольнение.

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"Потому что я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны, и подавать предложения в Верховную Раду на назначение", - сказал министр.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Полторак дальше идти в политику, он сказал, что "еще не решил".

Как сообщал УНН, накануне Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.