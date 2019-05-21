Міністр оборони пояснив причини звільнення

КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак пояснив, чому у понеділок, 20 травня, подав рапорт про звільнення Президенту Володимиру Зеленському, вказавши, що ухвалив для себе таке рішення і поважає право Глави держави визначатись із міністром оборони. Про це він розповів журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.