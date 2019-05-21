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Міністр оборони пояснив причини звільнення

Міністр оборони пояснив причини звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак пояснив, чому у понеділок, 20 травня, подав рапорт про звільнення Президенту Володимиру Зеленському, вказавши, що ухвалив для себе таке рішення і поважає право Глави держави визначатись із міністром оборони. Про це він розповів журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Я рішення таке для себе прийняв, про це сказав Президенту ще позавчора, до інавгурації, що я завтра напишу заяву про звільнення. Я не міг її написати раніше, тому що Володимир Олександрович став Президентом тільки вчора", - сказав Полторак.

Він зазначив, що після інавгурації дочекався, коли Зеленський став Президентом України, тоді подав йому рапорт на звільнення.

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"Тому що я поважаю його конституційне право визначатись із міністром оборони, і подавати пропозиції до Верховної Ради на призначення", - сказав міністр.

На питання журналіста про те, чи планує Полторак далі йти в політику, він сказав, що "ще не вирішив".

Як повідомляв УНН, напередодні Полторак подав заяву на ім'я Президента України Володимира Зеленського про свою відставку.

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