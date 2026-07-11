Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отправился на Волынь в день памяти жертв трагедии
Киев • УНН
Владислав Косиняк-Камыш 11 июля прибудет в Волынскую область для участия в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны. Он напомнил о 83-й годовщине "Кровавого воскресенья" и жертвах Волынской трагедии.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу, 11 июля, совершит визит в Волынскую область, где примет участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время событий Второй мировой войны. Об этом министр написал в соцсетях "Х", передает УНН.
Детали
Завтра на Волыни, в 83-ю годовщину "Кровавого воскресенья", я почту память жертв Волынской трагедии. Уже много лет подряд луцкий епископ Виталий Скомаровский организует там траурные торжества. Наши мысли и молитвы будут со всеми, кто погиб только потому, что был поляком. Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде
Напомним
13 июля на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области начнутся эксгумационные работы для перезахоронения жителей этих сел, погибших во время Волынской трагедии.