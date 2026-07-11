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Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отправился на Волынь в день памяти жертв трагедии

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Владислав Косиняк-Камыш 11 июля прибудет в Волынскую область для участия в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны. Он напомнил о 83-й годовщине "Кровавого воскресенья" и жертвах Волынской трагедии.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отправился на Волынь в день памяти жертв трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу, 11 июля, совершит визит в Волынскую область, где примет участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время событий Второй мировой войны. Об этом министр написал в соцсетях "Х", передает УНН.

Детали

Завтра на Волыни, в 83-ю годовщину "Кровавого воскресенья", я почту память жертв Волынской трагедии. Уже много лет подряд луцкий епископ Виталий Скомаровский организует там траурные торжества. Наши мысли и молитвы будут со всеми, кто погиб только потому, что был поляком. Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде

- написал Косиняк-Камыш 10 июля.

Напомним

13 июля на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области начнутся эксгумационные работы для перезахоронения жителей этих сел, погибших во время Волынской трагедии.

Павел Башинский

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