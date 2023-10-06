Министр обороны обсудил с немецким коллегой поставку Украине ПВО и другие первоочередные нужды

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Киев. 6 октября. УНН. Потребности Украины в средствах противовоздушной обороны, РСЗО и бронетехнике обсудили министры обороны Украины и Германии. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в соцсети Фейсбук, передает УНН.

Цитата

«Провел важный звонок с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Обсудили ситуацию на фронте и первоочередные нужды Украины — ПВО, РСЗО, бронетехника», - написал Рустем Умеров.

Детали

Он также выразил благодарность министру обороны Германии и немецкому народу за значительную поддержку и лидерство в военной помощи Украине.

Напомним, что Германия намерена послать Украине дополнительную противовоздушную оборону, чтобы помочь защитить грузы зерна от возможных атак России. Берлин поставит одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более 10 зенитных орудий Gepard. Это оружие будет обеспечивать прикрытие для грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.

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