Міністр оборони обговорив з німецьким колегою поставку Україні ППО та інші першочергові потреби

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«Провів важливий дзвінок з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України — ППО, РСЗВ, бронетехніка», - написав Рустем Умєров.

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Він також висловив подяку міністру оборони Німеччини та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України.

Нагадаємо, що Німеччина має намір надіслати Україні додаткову протиповітряну оборону, щоб допомогти захистити вантажі зерна від можливих атак Росії. Берлін поставить одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і понад 10 зенітних гармат Gepard. Ця зброя забезпечуватиме прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.