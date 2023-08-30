Министр обороны Эстонии: "Европа должна увеличить расходы на оборону"

Детали

Отмечается, что сегодня министры обороны стран ЕС обсуждают продолжение поддержки Украины в российской войне и оборонные вызовы Европы.

«Валовой внутренний продукт Европейского Союза составляет около 16 триллионов евро в год, но мы выделили лишь 4,6 миллиарда евро, или 0,03% европейского ВВП, из Европейского фонда мира, например, на поддержку Украины - доказывая, что мы имеем коллективную способность продолжать поддерживать Украину до победного конца и обеспечивать безопасность наших граждан", - заявил министр.

Он напомнил, что весной Европейский союз договорился отправить в Украину миллион снарядов до марта 2024 года.

«Осталось еще полгода, но уже понятно, что все страны ЕС должны сделать больше, чем раньше, чтобы достичь цели. Помимо отправки имеющихся снарядов и нового производства, мы также должны быстро рассмотреть альтернативы для достижения цели, включая обновление старых снарядов и закупки из третьих стран», – добавил Певкур.

Напомним

Европейский Союз на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллиона боеприпасов ежегодно. Сейчас финализируется работа над предложениями по заказам.