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Міністр оборони Естонії: "Європа повинна збільшити витрати на оборону"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Повільні темпи європейських витрат на оборону та інвестицій перешкоджають як підтримці України, так і розвитку обороноздатності країн ЄС. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур у день неформальної зустрічі очільників оборонних відомств Європейського Союзу в Іспанії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства оборони Естонії.

Деталі

Зазначається, що сьогодні міністри оборони країн ЄС в Іспанії обговорюють продовження підтримки України в російській війні та оборонні виклики Європи.

«Валовий внутрішній продукт Європейського Союзу становить близько 16 трильйонів євро на рік, але ми виділили лише 4,6 мільярда євро, або 0,03% європейського ВВП, з Європейського фонду миру, наприклад, на підтримку України - доводячи, що ми маємо колективну спроможність продовжувати підтримувати Україну до переможного кінця і забезпечувати безпеку наших громадян", - заявив міністр.

Він нагадав, що навесні Європейський союз домовився надіслати в Україну мільйон снарядів до березня 2024 року.

«Залишилося ще півроку, але вже зрозуміло, що всі країни ЄС повинні зробити більше, ніж раніше, щоб досягти мети. Окрім відправки наявних снарядів і нового виробництва, ми також маємо швидко розглянути альтернативи для досягнення мети, включаючи оновлення старих снарядів і закупівлі з третіх країн», – додав Певкур.

Нагадаємо

Європейський Союз на тлі зобов'язань перед Україною збирається виробляти понад мільйон боєприпасів щороку. Наразі фіналізується робота над пропозиціями щодо замовлень.

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