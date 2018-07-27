Министр инфраструктуры прокомментировал повышение цен на проезд в Киеве

"Как министр, который был вынужден поддержать подорожание тарифов "Укрзализныци", который борется за удешевление авиаперелетов, не могу комментировать действия городского главы. Но я считаю, что объективно ситуация такова, что проезд в Киеве действительно низкий по стоимости. А вот какова средняя заработная плата у киевлян - это другой вопрос", - сказал Омелян.



Как добавил он, другой вопрос также состоит в контроле (за уплатой проезда, - ред.).



"Я считаю, что мэр Киева опирался на четкую аналитику, которая не давала ему оснований сделать другое решение", - добавил министр.



Напомним, тарифы на проезд в столичном метрополитене и наземном городском транспорте повысились с 14 июля по распоряжению, подписанному в Киевской городской государственной администрации. Теперь стоимость проезда в метро, ​​трамвае и троллейбусе стоит 8 гривен.