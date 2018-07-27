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Министр инфраструктуры прокомментировал повышение цен на проезд в Киеве

Министр инфраструктуры прокомментировал повышение цен на проезд в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11373 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Проезд в Киеве есть действительно низкий по стоимости. Об этом сообщил журналистам после брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Как министр, который был вынужден поддержать подорожание тарифов "Укрзализныци", который борется за удешевление авиаперелетов, не могу комментировать действия городского главы. Но я считаю, что объективно ситуация такова, что проезд в Киеве действительно низкий по стоимости. А вот какова средняя заработная плата у киевлян - это другой вопрос", - сказал Омелян.

Как добавил он, другой вопрос также состоит в контроле (за уплатой проезда, - ред.).

"Я считаю, что мэр Киева опирался на четкую аналитику, которая не давала ему оснований сделать другое решение", - добавил министр.

Напомним, тарифы на проезд в столичном метрополитене и наземном городском транспорте повысились с 14 июля по распоряжению, подписанному в Киевской городской государственной администрации. Теперь стоимость проезда в метро, ​​трамвае и троллейбусе стоит 8 гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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