Міністр інфраструктури прокоментував підвищення цін на проїзд у Києві

"Як міністр, який був змушений підтримати здорожчання тарифів "Укрзалізниці", який бореться за здешевлення авіаперельотів, не можу коментувати дії міського голови. Але я вважаю, що об'єктивно, ситуація така, що проїзд у Києві дійсно низький по вартості. А от яка середня заробітна плата в киян – це інше питання", - сказав Омелян.



Як додав він, інше питання також полягає у контролі (за сплатою проїзду, - ред.).



"Я вважаю, що мер Києва спирався на чітку аналітику, яка не давала йому підстав зробити інше рішення", - додав міністр.



Нагадаємо, тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті підвищились з 14 липня згідно з розпорядженням, підписаним у Київській міській державній адміністрації. Тепер вартість проїзду у метро, трамваї та тролейбусі коштує 8 гривень.