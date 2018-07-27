Міністр інфраструктури прокоментував підвищення цін на проїзд у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Проїзд у Києві є дійсно низький по вартості. Про це повідомив журналістам після брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Як міністр, який був змушений підтримати здорожчання тарифів "Укрзалізниці", який бореться за здешевлення авіаперельотів, не можу коментувати дії міського голови. Але я вважаю, що об'єктивно, ситуація така, що проїзд у Києві дійсно низький по вартості. А от яка середня заробітна плата в киян – це інше питання", - сказав Омелян.
Як додав він, інше питання також полягає у контролі (за сплатою проїзду, - ред.).
"Я вважаю, що мер Києва спирався на чітку аналітику, яка не давала йому підстав зробити інше рішення", - додав міністр.
Нагадаємо, тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті підвищились з 14 липня згідно з розпорядженням, підписаним у Київській міській державній адміністрації. Тепер вартість проїзду у метро, трамваї та тролейбусі коштує 8 гривень.