Министр информационной политики задекларировал три квартиры и два земельных участка в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал электронную декларацию о доходах за 2015 год, в которой указал, что имеет в собственности денежные активы, земельные участки, квартиры и др. Такие данные были опубликованы на сайте Единого государственного реестра деклараций, передает УНН.
Согласно декларации прошлого года Юрий Стець получил заработную плату в сумме 74 тыс. 989 грн, проценты в банке на самую 2 тыс. 257 грн. Также он получал пенсию, общей суммой 93 тыс. 273 грн. Страховые выплаты составили 39 тыс. 359 грн.
Его жена получила заработную плату по основному месту работы в сумме 56 тыс. 466, а за место работы по совместительству - 18 тыс. 734 грн. Она также получила единовременное пособие при рождении первого ребенка в сумме 8885 грн. и проценты в банке на сумму 1089 грн.
Министр информационной политики имеет такие средства на банковских счетах 50 тыс 346 грн, 3 тыс. 395 долларов. Его жена - 10 тыс 581 грн, 129 тыс. 849 грн, 5 тыс. 226 грн.
Средства, которые были заемные Юрием Стецем третьим лицам составляют 50 тысяч долларов и 40 тыс евро, а его женой - 50 тыс долларов и 40 тыс евро.
Как отмечается в декларации Юрий Стець имеет в собственности два земельных участка в Киеве: 776 кв.м и 549 кв.м. Он задекларировал дом общей площадью 217,7 кв.м, стоимость на дату приобретения которого составляла 595 807 грн. Также он имеет три квартиры площадями: 44,8 кв.м, 45,3 кв.м, 59,3 кв.м, стоимость последней на момент приобретения составляла 752 тыс 231 грн.
Юрий Стець также задекларировал квартиру в Киеве, которая является собственностью жены и дочери общей 45,3 кв.м, в которой он зарегистрирован.
В собственности Министра информационной политики есть автомобили: Lexus RX350 2008 года стоимость которого не указана, Volkswagen EOS 2009 года, стоимостью 307 тыс.грн, Infiniti FX 37 2011 года, стоимостью 645 тыс. 062 грн.
Юрий Стець отметил в декларации, что он с женой есть бенефициарными владельцами Международного благотворительного фонда "Моя Украина". Также его жена является собственником Общественной организации "Институт информационной безопасности".
Как сообщал УНН, П.Петренко задекларировал почти 72 тыс. грн зарплаты и более 1 млн долл. в банке .