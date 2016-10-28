Міністр інформаційної політики задекларував три квартири та дві земельні ділянки в Києві

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 96 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 3518 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 13517 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33285 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62516 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76447 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145206 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206795 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193417 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213088 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.3 м/с
66 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 10136 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 9444 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10623 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 5888 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10567 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 466 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 13518 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489890 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323814 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126809 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186227 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128813 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163366 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186603 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Міністр інформаційної політики задекларував три квартири та дві земельні ділянки в Києві

Міністр інформаційної політики задекларував три квартири та дві земельні ділянки в Києві

Київ • УНН

 • 9404 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав електронну декларацію про доходи за 2015 рік, в якій вкзав, що має у власності грошові активи, земельні ділянки, квартири та ін. Такі дані було опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, передає УНН.

Згідно з декларацією минулого року Юрій Стець отримав заробітну плату у сумі 74 тис. 989 грн, проценти в банку на саму 2 тис. 257 грн. Також він отримував пенсію, загальною сумою 93 тис. 273 грн. Страхові виплати становили 39 тис. 359 грн.

Його дружина отримала заробітну плату за основним місцем роботи в сумі 56 тис. 466, а за місце роботи по сумісництву — 18 тис. 734 грн. Вона також отримала одноразову допомогу при народженні першої дитини в сумі 8 885 грн. та проценти в банку на суму 1 089 грн.

Міністр інформаційної політики має такі кошти на банківських рахунках: 50 тис 346 грн, 3 тис. 395 доларів. Його дружина — 10 тис 581 грн, 129 тис. 849 грн, 5 тис. 226 грн.

Кошти, які були позичені Юрієм Стецем третім особам становлять 50 тис доларів та 40 тис євро, а його дружиною — 50 тис доларів та 40 тис євро.

Як зазначається в декларації Юрій Стець має у власності дві земельні ділянки у Києві: 776 кв.м та 549 кв.м. Він задекларував будинок загальною площею 217,7 кв.м, вартість на дату набуття якого становила 595 807 грн. Також він має три квартири площами: 44,8 кв.м, 45,3 кв.м, 59,3 кв.м, вартість останньої на момент набуття становила 752 тис 231 грн.

Юрій Стець також задекларував квартиру в Києві, яка являється власністю дружини та доньки загальною 45,3 кв.м, в якій він зареєстрований.

У власності Міністр інформаційної політики є автомобілі: Lexus RX350 2008 року вартість якого не вказана, Volkswagen EOS 2009 року, вартістю 307 тис.грн, Infiniti FX 37 2011 року, вартістю 645 тис. 062 грн.

Юрій Стець зазначив у декларації, що він з дружиною є бенефіціарними власниками Міжнародного благодійного фонду “Моя Україна”. Також його дружина є власником Громадської організації “Інститут інформаційної безпеки”.

Як повідомляв УНН, П.Петренко задекларував майже 72 тис. грн зарплати і більше 1 млн дол. у банку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29