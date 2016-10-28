Міністр інформаційної політики задекларував три квартири та дві земельні ділянки в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав електронну декларацію про доходи за 2015 рік, в якій вкзав, що має у власності грошові активи, земельні ділянки, квартири та ін. Такі дані було опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією минулого року Юрій Стець отримав заробітну плату у сумі 74 тис. 989 грн, проценти в банку на саму 2 тис. 257 грн. Також він отримував пенсію, загальною сумою 93 тис. 273 грн. Страхові виплати становили 39 тис. 359 грн.
Його дружина отримала заробітну плату за основним місцем роботи в сумі 56 тис. 466, а за місце роботи по сумісництву — 18 тис. 734 грн. Вона також отримала одноразову допомогу при народженні першої дитини в сумі 8 885 грн. та проценти в банку на суму 1 089 грн.
Міністр інформаційної політики має такі кошти на банківських рахунках: 50 тис 346 грн, 3 тис. 395 доларів. Його дружина — 10 тис 581 грн, 129 тис. 849 грн, 5 тис. 226 грн.
Кошти, які були позичені Юрієм Стецем третім особам становлять 50 тис доларів та 40 тис євро, а його дружиною — 50 тис доларів та 40 тис євро.
Як зазначається в декларації Юрій Стець має у власності дві земельні ділянки у Києві: 776 кв.м та 549 кв.м. Він задекларував будинок загальною площею 217,7 кв.м, вартість на дату набуття якого становила 595 807 грн. Також він має три квартири площами: 44,8 кв.м, 45,3 кв.м, 59,3 кв.м, вартість останньої на момент набуття становила 752 тис 231 грн.
Юрій Стець також задекларував квартиру в Києві, яка являється власністю дружини та доньки загальною 45,3 кв.м, в якій він зареєстрований.
У власності Міністр інформаційної політики є автомобілі: Lexus RX350 2008 року вартість якого не вказана, Volkswagen EOS 2009 року, вартістю 307 тис.грн, Infiniti FX 37 2011 року, вартістю 645 тис. 062 грн.
Юрій Стець зазначив у декларації, що він з дружиною є бенефіціарними власниками Міжнародного благодійного фонду “Моя Україна”. Також його дружина є власником Громадської організації “Інститут інформаційної безпеки”.
Як повідомляв УНН, П.Петренко задекларував майже 72 тис. грн зарплати і більше 1 млн дол. у банку.