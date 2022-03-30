Министр энергетики Украины на встрече с главой МАГАТЭ: сегодня есть только две позиции

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"После 24 февраля есть только две позиции: одна правильная, другая — искривленная. Третьего не дано. Особенно это касается ядерной безопасности. Правильная позиция - это гарантии, безопасность и охрана. Это то, за что отвечает Украина. И другая позиция, искаженная позиция, — это обстрел ядерных объектов, это захват Чернобыльской и Запорожской АЭС", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Детали

Как отмечается, Галущенко заявил, что самым первым и необходимым условием для обеспечения ядерной безопасности является полный вывод российских войск с захваченных объектов атомной энергетики.

Позиция Минэнерго по обеспечению безопасности украинских атомных объектов остается неизменной. Она заключается также в ограничении доступа российских сотрудников к файлам Украины, а также по блокированию участия представителей российской федерации в инспекционной деятельности МАГАТЭ, миссиях и службах МАГАТЭ, отметили в ведомстве.

В то же время министерство рассчитывает на поддержку МАГАТЭ в как можно более широком освещении потенциальной опасности, которой россия подвергает весь мир, захватывая и обстреливая ядерные объекты в Украине.

В Минэнерго подчеркнули, что своими действиями в отношении атомных объектов в Украине россия продемонстрировала полное игнорирование ключевых принципов, которые обеспечивают развитие ядерной энергетики, а именно: безопасности, охраны и гарантий.

Ранее

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы начать предоставление срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов страны.