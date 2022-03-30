Міністр енергетики України на зустрічі з керівником МАГАТЕ: сьогодні є лише дві позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр енергетики України Германа Галущенко під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підкреслив неохідність правильної позиції – дотримання ключових принципів ядерної безпеки, пише УНН з посиланням на Міненерго.
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"Після 24 лютого є лише дві позиції: одна правильна, інша — викривлена. Третього не дано. Особливо це стосується ядерної безпеки. Правильна позиція — це гарантії, безпека і охорона. Це те, за що відповідає Україна. І інша позиція, викривлена позиція, — це обстріл ядерних об’єктів, це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС", — сказав міністр, якого цитує пресслужба Міненерго.
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Як зазначається, Галущенко заявив, що найпершою і необхідною умовою для забезпечення ядерної безпеки є повне виведення російських військ із захоплених об’єктів атомної енергетики.
Позиція Міненерго щодо забезпечення безпеки українських атомних об’єктів залишається незмінною. Вона полягає також у обмеженні доступу російських співробітників до файлів України, а також щодо блокування участі представників російської федерації в інспекційній діяльності МАГАТЕ, місіях і службах МАГАТЕ, зазначили у відомстві.
Водночас міністерство розраховує на підтримку МАГАТЕ у якомога ширшому висвітленні потенційної небезпеки, на яку росія наражає весь світ, захоплюючи та обстрілюючи ядерні об‘єкти в Україні.
У Міненерго наголосили, що своїми діями щодо атомних об’єктів в Україні росія продемонструвала повне ігнорування ключових принципів, які забезпечують розвиток ядерної енергетики, а саме: безпеки, охорони та гарантій.
Раніше
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України, щоб розпочати надання термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни.