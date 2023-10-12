Министр энергетики не исключает возможность кратковременных блэкаутов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Если рф будет массово атаковать энергосистему, то блэкаутов избежать не удастся. Однако отключения света в любом случае должны быть кратковременными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.
Цитата
«Мы проводим соответствующие тренировки для того, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если будут какие-то массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты, но мы все готовимся для того, чтобы они имели, они и будут иметь кратковременный характер. И для того, чтобы максимально быстро восстанавливать», - сказал Галущенко.
Детали
Министр отметил, что нет иллюзии, что враг не будет атаковать энергосистему и поэтому, безусловно, зима будет тяжелой, потому что спрогнозировать уровень атак, их масштаб и влияние на работу энергосистемы достаточно сложно.
Напомним
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на фоне похолодания вечером увеличили потребление электроэнергии - Укрэнерго