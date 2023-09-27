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Україні достатньо електрики власного виробництва, є експорт та імпорт - енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Сьогодні є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Генерація

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - сказано у повідомленні.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 42,00 МВт-год. Експорт до Словаччини - 3 000,00 МВт-год, до Молдови – 2 152,00 МВт-год, повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, сьогодні є незначний імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 1 МВт-год.
Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 896 МВт-год.

Знеструмлення та аварії

Як повідомляється, на Львівщині без світла залишалися 200 населених пунктів - з технологічних причин вимикалася повітряна лінія електропередачі. Наразі вони заживлені.

У Полтавській області сталася аварія на резервному газопроводі. Наслідки аварії ліквідовано, жертв немає. Подача газу споживачам при цьому не припинялася, вказали у Міненерго.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів, повідомили в Укренерго.

За даними Міненерго, у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 1,5 тисячі споживачів у Нікопольському районі. Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській та Сумській областях. 

У Херсоні триває відновлення мереж, пошкоджених під час повені після підриву Каховської ГЕС. Минулої доби було заживлено більше 200 точок доступу у найбільш постраждалому мікрорайоні Острів. У місті залишаються знеструмленими більше ніж 2 тисяч споживачів. 

ЗАЕС

"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,87 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

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