Украине достаточно электричества собственного производства, есть экспорт и импорт - энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Генерация
"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - сказано в сообщении.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 42,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию - 3 000,00 МВт-ч, в Молдову – 2 152,00 МВт-ч, сообщили в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, сегодня есть незначительный импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 1 МВт-ч.
Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4 896 МВт-ч.
Обесточивание и аварии
Как сообщается, во Львовской области без света оставались 200 населенных пунктов - по технологическим причинам отключалась воздушная линия электропередачи. Сейчас они заживлены.
В Полтавской области произошла авария на резервном газопроводе. Последствия аварии ликвидированы, жертв нет. Подача газа потребителям при этом не прекращалась, указали в Минэнерго.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.
По данным Минэнерго, в Днепропетровской области остаются обесточенными около 1,5 тысячи потребителей в Никопольском районе. Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Харьковской, Херсонской и Черниговской и Сумской областях.
В Херсоне продолжается восстановление сетей, поврежденных во время наводнения после подрыва Каховской ГЭС. За прошедшие сутки было запитано более 200 точек доступа в наиболее пострадавшем микрорайоне Остров. В городе остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей.
ЗАЭС
"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,87 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.