Міністр енергетики не виключає можливість короткочасних блекаутів

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«Ми проводимо відповідні тренування для того, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Якщо будуть якісь масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути, але ми всі готуємося для того, щоб вони мали, вони і будуть мати короткочасний характер. І для того, щоб максимально швидко відновлювати»,- сказав Галущенко.

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Міністр зауважив, що нема ілюзії, що ворог не буде атакувати енергосистему і тому, безумовно, зима буде важкою, бо спрогнозувати рівень атак, їх масштаб та вплив на роботу енергосистеми досить складно.

Нагадаємо

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

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