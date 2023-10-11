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Українці на тлі похолодання ввечері збільшили споживання електроенергії - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У вівторок 10 жовтня максимальне споживання у вечірні години було на 12 % більше ніж у минулий вівторок, 3 жовтня. В роботу після ремонту повернувся один блок на атомній станції. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 424 населені пункти. Про це у середу повідомляє Укренерго, пише УНН.

Зазначається, що споживання електроенергії продовжує збільшуватись відповідно до зменшення температури, що є характерним для жовтня.

Цитата

"Вчора, 10 жовтня, середньодобова температура була на 7,3 °C нижче, ніж у вівторок 3 жовтня, а найбільше споживання у вечірні години було на 12 % більше відповідного показника 3 жовтня. Є збільшення споживання і в межах цього тижня: вчора, при зменшенні температури на 0,3°C максимум споживання у вечірні години виріс на 2,3% у порівнянні з понеділком 9 жовтня", - йдеться у повідомленні. 

Виробництво електроенергії

Після планового ремонту в роботу повернувся один блок на атомній станції. На теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено 2 блоки, для компенсації втраченої потужності натомість включено 1 блок.
Зазначається, що на інших об'єктах генерації ще триває ремонтна кампанія.

Експорт/імпорт

Як повідомили в Укренерго, сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 1244 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 350 МВт. Експорт здійснюються до Словаччини та Молдови з загальним обсягом 375 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 181 МВт.

Знеструмлення

Вчора було зафіксовано відключення однієї з високовольтних повітряних ліній в східному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, лінія повернута в роботу.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 424 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

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