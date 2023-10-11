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Украинцы на фоне похолодания вечером увеличили потребление электроэнергии - Укрэнерго

Украинцы на фоне похолодания вечером увеличили потребление электроэнергии - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 372004 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Во вторник 10 октября максимальное потребление в вечерние часы было на 12% больше чем в прошлый вторник, 3 октября. В работу после ремонта вернулся один блок на атомной станции. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 424 населенных пункта. Об этом в среду сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Отмечается, что потребление электроэнергии продолжает увеличиваться в соответствии с понижением температуры, характерным для октября.

Цитата

"Вчера, 10 октября, среднесуточная температура была на 7,3 °C ниже, чем во вторник 3 октября, а наибольшее потребление в вечерние часы было на 12% больше соответствующего показателя 3 октября. Есть увеличение потребления и в пределах этой недели: вчера, при уменьшении температуры на 0,3°C максимум потребления в вечерние часы вырос на 2,3% по сравнению с понедельником 9 октября", -говориться в сообщении. 

Производство электроэнергии

После планового ремонта в работу вернулся один блок на атомной станции. На тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведено 2 блока, для компенсации утраченной мощности вместо этого включен 1 блок. Отмечается, что на других объектах генерации еще продолжается ремонтная кампания.

Экспорт/импорт

Как сообщили в Укрэнерго, сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 1244 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 350 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову с общим объемом 375 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 181 МВт.

Обесточивание

Вчера было зафиксировано отключение одной из высоковольтных воздушных линий в восточном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия возвращена в работу.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 424 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

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