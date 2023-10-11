Украинцы на фоне похолодания вечером увеличили потребление электроэнергии - Укрэнерго

КИЕВ. 11 октября. УНН. Во вторник 10 октября максимальное потребление в вечерние часы было на 12% больше чем в прошлый вторник, 3 октября. В работу после ремонта вернулся один блок на атомной станции. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 424 населенных пункта. Об этом в среду сообщает Укрэнерго, пишет УНН.