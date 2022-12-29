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Министр экономики Германии заявил, что россия идет к поражению в Украине

Киев • УНН

 • 354808 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, вторжение россии в Украину закончится военным поражением из-за широкой поддержки Киева Западом. Об этом УНН информирует ссылаясь на dpa.

Цитата

"Никто и подумать не мог, что 2022 год так закончится", – сказал Хабек dpa.

"путин проигрывает эту войну на поле боя, потому что украинская армия получает оружие из Европы, НАТО и США и использует это оружие умело и стратегически, разумно и героически", - сказал министр.

"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", - заявил Хабек, выступавший за поставку оружия Киеву до начала российского вторжения в Украину.

Хабек, также являющийся заместителем канцлера Шольца, сказал, что он уверен, что Германия и ее западные союзники будут продолжать отправлять "новые системы и дальнейшую поддержку", но подчеркнул, что Берлин не будет действовать в одностороннем порядке.

Добавим

После начала российского вторжения в конце февраля Берлин подвергся резкой критике за свое первоначальное нежелание отправлять оружие Украине. Однако, нарушая существовавшие десятилетиями принципы, левоцентристский канцлер Олаф Шольц в конце концов объявил об отмене запрета на поставку оружия.

С тех пор для Украины одобрены поставки на сумму 2,24 млрд евро, в том числе зенитных танков, самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и ЗРК IRIS-T.

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