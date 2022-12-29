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Міністр економіки Німеччини заявив, що росія йде до поразки в Україні

Міністр економіки Німеччини заявив, що росія йде до поразки в Україні

Київ • УНН

 • 354813 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, вторгнення росії в Україну закінчиться військовою поразкою через широку підтримку Києва Заходом. Про це УНН інформує посилаючиись на dpa.

Цитата

"Ніхто і подумати не міг, що 2022 рік так закінчиться", - сказав Хабек dpa.

"путін програє цю війну на полі бою, тому що українська армія отримує зброю з Європи, НАТО та США і використовує цю зброю вміло та стратегічно, розумно та героїчно", - сказав міністр.

"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - заявив Хабек, який виступав за постачання зброї Києву до початку російського вторгнення в Україну.

Хабек, який також є заступником канцлера Шольца, сказав, що він упевнений, що Німеччина та її західні союзники продовжуватимуть відправляти "нові системи та подальшу підтримку", але наголосив, що Берлін не діятиме в односторонньому порядку.

Додамо

Після початку російського вторгнення наприкінці лютого Берлін зазнав різкої критики за своє початкове небажання відправляти зброю Україні. Однак, порушуючи принципи, що існували десятиліттями, лівоцентристський канцлер Олаф Шольц зрештою оголосив про відміну заборони на постачання зброї.

З того часу для України схвалено постачання на суму 2,24 млрд євро, зокрема зенітних танків, самохідних гаубиць, реактивних систем залпового вогню та ЗРК IRIS-T.

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