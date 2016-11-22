Министр экологии проигнорировал Национальный форум по вопросам обращения с опасными отходами - Т.Тымочко

"В сфере обращения с опасными отходами образовался, скажем так, своеобразный "вакуум". Сегодня состоится впервые такое мощное собрание, которое посвящается именно опасным отходам", - сказала Т.Тымочко.

Она отметила, что на этом Национальном Форуме собралось много представителей бизнеса, которые работают в этой сфере. Также присутствовали представители органов местного самоуправления, ученые, представители общественности и министерств. На форум был приглашен также министр экологии Остап Семерак, однако он не пришел.

"Не нарушая традиции, мы не убрали табличку министра экологии, который был трижды приглашен лично на это заседание, но мы видим такое пренебрежительное отношение. Видимо, министр занимается разработкой очередной карты. Поэтому мы уже привыкли полагаться на собственные силы", - добавила Т.Тымочко.