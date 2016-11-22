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Міністр екології проігнорував Національний форум з питань поводження з небезпечними відходами – Т.Тимочко

Київ • УНН

 • 8176 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні ситуація щодо поводження з небезпечними відходами перебуває у критичному стані, тому екологи, науковці, представники бізнесу та громадськості зібралися для пошуку шляхів вирішення цієі проблеми. Про це під час відкриття Національного Форуму щодо поводження з небезпечними відходами сказала голова Всеукраїнськоі екологічної ліги Тетяна Тимочко, передає кореспондент УНН.

Міністр екології проігнорував Національний форум з питань поводження з небезпечними відходами – Т.Тимочко

“У сфері поводження з небезпечними відходами утворився, скажімо так, своєрідний "вакуум". Сьогодні відбудеться вперше таке потужне зібрання, яке присвячується саме небезпечним відходами”, — сказала Т.Тимочко.

Вона зауважила, що на цьому Національному Форумі зібралося багато представників бізнесу, які працюють у цій сфері. Також присутні представники органів місцевого самоврядування, науковці, представники громадськості та міністерств. На форум був запрошений також міністр екологіі Остап Семерак, однак він не прийшов.

“Не порушуючи традицію, ми не прибрали табличку міністра екології, якого було тричі запрошено особисто на це засідання, але ми бачимо отаке зневажливе ставлення. Мабуть, міністр займається розробленням чергової карти. Тому ми вже звикли покладатися на власні сили”, — додала Т.Тимочко.

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