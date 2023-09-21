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Министр агрополитики Украины обсудил с венгерским коллегой вопросы экспорта аграрной продукции

Министр агрополитики Украины обсудил с венгерским коллегой вопросы экспорта аграрной продукции

Киев • УНН

 • 359261 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем по экспорту украинской агропродукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал министерства.

Детали

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности, вывоз украинских зерновых по территории Венгрии. Кроме того, планы и следующие шаги по урегулированию ситуации вокруг экспорта украинской агропродукции.

По словам Иштвана Надя, Венгрия продолжает анализировать ситуацию по экспорту украинской агропродукции и изучит план действий, предоставленный Украиной.

Министры договорились координировать ситуацию.

Дополнение

Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт к себе определенных категорий товаров из этих стран.

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