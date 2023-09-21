Міністр агрополітики України обговорив з угорським колегою питання експорту аграрної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем щодо експорту української агропродукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал міністерства.
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Зазначається, що сторони обговорили питання співпраці, зокрема, вивезення українських зернових територією Угорщини. Крім того, плани та наступні кроки щодо врегулювання ситуації навколо експорту української агропродукції.
За словами Іштвана Надя, Угорщина продовжує аналізувати ситуацію щодо експорту української агропродукції та вивчить план дій, наданий Україною.
Міністри домовилися координувати ситуацію.
Доповнення
Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів із цих країн.