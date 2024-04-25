Министр аграрной политики Сольский подал в отставку

Министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее заявление. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", – сообщил Стефанчук.

В заявлении Сольский просит его уволить в соответствии с пунктом первой части первой статьи 18 закона "О Кабинете министров".

Напомним

Сегодня Высший антикоррупционный суд после объявленного накануне перерыва вернулся к рассмотрению избрания меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей.

Вчера суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который в настоящее время занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.