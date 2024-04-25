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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Министр аграрной политики Сольский подал в отставку
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Верховная Рада получила его заявление об отставке.
Предложение США по замороженным росактивам набирает популярность среди стран G7 - Reuters
Предложение США использовать будущие проценты от замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для помощи в восстановлении Украины вместо их полной конфискации набирает обороты среди стран "Большой семерки", и чиновники стремятся достичь консенсуса по этому плану на предстоящем саммите в июне.
Омбудсмен анонсировал возвращение группы украинских детей домой
Ожидается, что группа украинских детей вернется домой, о чем сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после встреч в Катаре. Детали не разглашаются до их безопасного возвращения в Украину.
Евровидение-2024: организаторы показали, как в этом году выглядит главная сцена
Шведская телекомпания SVT обнародовала фото и детали удивительной сцены Malmö Arena, которая будет принимать 68-й песенный конкурс Евровидение.
Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка: российская сторона его уже прорабатывает
Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которые подлежат возвращению из россии. Кроме того, обсудили вопрос возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.
TSMC намерена производить ультрасовременные 1,6-нм чипы к 2026 году
Компания TSMC объявляет о планах начать выпуск передовых 1,6-нм чипов к 2026 году.
На Харьковщине в результате атак россиян поврежден инфраструктурный объект - МВД
Российско-оккупационные войска обстреляли объект инфраструктуры в Балаклее Харьковской области, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.
Для реальной безопасности в мире мы должны оттеснить Россию на ее территорию - Зеленский
Президент Зеленский заверил, что вся американская помощь Украине используется прозрачно, каждый доллар отчитывается, и подчеркнул необходимость оттеснить Россию на ее территорию для достижения реальной безопасности.
В рф неизвестный бросил коктейль Молотова в офис "единой россии" - СМИ
В российском городе Сергиев Посад неизвестный пытался поджечь офис партии "единая россия" коктейлем Молотова, повредив фасад и вывеску с графиком работы.
Волошин: ситуация на Востоке сложная, но контролируемая Силами Обороны
Ситуация на востоке Украины остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, самыми горячими районами остаются Бахмут, Авдеевка и Новопавловский, где россияне штурмуют украинские позиции.