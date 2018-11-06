Министерство Омеляна обвинили в деструктивном управлении ГП “Украэрорух”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины не смогло стать эффективным управленцем подконтрольного госпредприятия “Украэрорух”: стратегии утверждались формально, а отчеты за 2016 и 2017 год не соответствуют планам на этот период. Об этом сообщили в Счетной палате по результату аудита в ГП “Украэрорух”, передает УНН.
Аудиторы подчеркнули, что основные проекты стратегического плана развития ГП “Украэрорух” размыты во времени, а сама суть этого развития и комплекс мероприятий — не ясны.
Кроме того, в Счетной палате обнаружили, что министерство инфраструктуры и ГП “Украэрорух” проигнорировали требования законодательства о формировании инвестиционных планов на 2015, 2016 и 2017 годы. Поскольку планов не было, то и министерство устранилось от контроля за ними.
В целом же бессистемный подход министерства к управлению ГП “Украэрорух” привел к тому, что проекты финпланов госпредприятия на 2015-2017 года имели значительные недостатки, а доработка и их согласование растягивались во времени, отметили аудиторы.
Справка: Министерство инфраструктуры Украины с 2016 года возглавляет Владимир Омелян.
Ранее УНН сообщал, что Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
В то же время НАПК взялось за проверку деклараций главы ГП “Украэрорух” Дмитрия Бабейчука. В Агентстве отметили, что сейчас собирают данные о возможных административных нарушениях должностного лица.