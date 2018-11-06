Міністерство Омеляна звинуватили в деструктивному управлінні ДП "Украерорух"

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури України не змогло стати ефективним управлінцем підконтрольного держпідприємства "Украерорух": стратегії затверджувалися формально, а звіти за 2016 і 2017 рік не відповідають планам на цей період. Про це повідомили в Рахунковій палаті за результатом аудиту в ДП "Украерорух", передає УНН.