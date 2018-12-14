Мининфраструктуры внесло в Кабмин предложение о расторжении железнодорожного сообщения с Россией

"Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решение пока нет", - сказал Омелян.



Он также отметил, что ему неизвестно, когда именно может состояться рассмотрение этого вопроса и прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.



"Я не могу предвидеть следующее. Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что я сделал. Я не глава правительства или человек, который решает вопросы единолично, связанные с Кабинетом Министров - это коллегиальный орган", - сообщил Омелян.



Как сообщал УНН, остановка Украиной пассажирского железнодорожного сообщения является ответной мерой на действия России в Азовском море и оккупацию территорий.



Напомним, 6 августа Мининфраструктуры не исключило прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

