Мининфраструктуры внесло в Кабмин предложение о расторжении железнодорожного сообщения с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры внесло в Кабинет Министров Украины предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решение пока нет", - сказал Омелян.
Он также отметил, что ему неизвестно, когда именно может состояться рассмотрение этого вопроса и прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.
"Я не могу предвидеть следующее. Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что я сделал. Я не глава правительства или человек, который решает вопросы единолично, связанные с Кабинетом Министров - это коллегиальный орган", - сообщил Омелян.
Как сообщал УНН, остановка Украиной пассажирского железнодорожного сообщения является ответной мерой на действия России в Азовском море и оккупацию территорий.
Напомним, 6 августа Мининфраструктуры не исключило прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.