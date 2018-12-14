Мінінфраструктури внесло в Кабмін пропозицію щодо розірвання залізничного сполучення з Росією

"Ми внесли відповідну пропозицію на розгляд Кабінету Міністрів, ми її обґрунтували з нашої точки зору. Чекаємо відповідь. Рішення поки що немає", - сказав Омелян.



Він також зазначив, що йому невідомо, коли саме може відбутись розгляд цього питання і припинення залізничного сполучення між Україною та Росією.



"Я не можу передбачати такі дії. Я несу відповідальність за своє відомство і звітую про те, що я зробив. Я не є главою уряду чи одноосібною людиною, яка вирішує питання пов'язані з Кабінетом Міністрів – це колегіальний орган", - повідомив Омелян.



Як повідомляв УНН, зупинення Україною пасажирського залізничного сполучення є заходом у відповідь на дії Росії в Азовському морі та окупацію територій.



Як повідомляв УНН, 6 серпня Мінінфраструктури не виключило припинення залізничного сполучення з Москвою.