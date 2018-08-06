Мінінфраструктури не виключило припинення залізничного сполучення з Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Мінінфраструктури допускає можливість припинення залізничного сполучення із Москвою. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.
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"Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Омелян заявив, що остаточне рішення щодо питання залізничного сполучення із РФ у відомстві зможуть повідомити у 2018 році. Тоді він зазначав, що є дві складові - вантажні і пасажирські перевезення.
Тоді міністр заявив, що Україна не зазнає збитків від припинення курсування російських поїздів через свою територію.