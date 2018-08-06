Мининфраструктуры не исключило прекращения железнодорожного сообщения с Москвой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Мининфраструктуры допускает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.
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"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.
Напомним, ранее Омелян заявил, что окончательное решение по вопросу железнодорожного сообщения с РФ в ведомстве смогут сообщить в 2018 году. Тогда он отмечал, что есть две составляющие - грузовые и пассажирские перевозки.
Тогда министр заявил, что Украина не понесет убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию.