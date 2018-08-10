Омелян пояснив ініціативу зупинки залізничного сполучення з РФ

"Йдеться про блокування пасажирського залізничного сполучення. Це наша ініціатива, яку ми пропонуємо розглянути на уряді у найближчий час. Як один із того комплексу антизаходів по ситуації в Азовському морі та окупації Росією українських територій, яке ми спостерігаємо протягом останній років. Ситуація на Азові погіршується, російська сторона не реагує і брутально погіршує всі міжнародні зобов'язання та двосторонні угоди, тому ми вважаємо, що такий контрзахід буде відчутним", - пояснив Омелян.



За його словами, по публічній реакції російської сторони видно, що їх дуже це зачепило.



При цьому міністр переконаний, що Україні вдасться компенсувати втрати від закриття цього сполучення, розширенням залізничного сполучення з ЄС.



"Ці напрямки є популярні, вони дійсно генерують прибуток "Укрзалізниці", проте я переконаний, що цей прибуток буде генеруватись набагато більше західними напрямками. Ми маємо чітку історію країн Балтії, які свого часу запропонували дешеві поїздки для своїх громадян до країн ЄС. Я вважаю, що це абсолютно правильна історія для України. В Росії нам робити нічого. Там має бути санітарний кордон. Крапка", - наголосив Омелян.



Він додав, що закриття авіаційного простору з РФ довело правоту України.



"Пасажиропотік виріс в рази. Ми маємо набагато кращу картинку і плюс безпека. У випадку залізничного сполучення, переконаний, що, якщо уряд прийме це рішення, буде та сама картинка. Звичайно супротив можливий, але ми матимемо у безпеці 3 млн українців, які повернуться додому і будуть мати нормальні умови для праці в Україні", - заявив Омелян.



Нагадаємо, Мінінфраструктури не виключило припинення залізничного сполучення з Москвою.