Омелян объяснил инициативу остановки железнодорожного сообщения с РФ

"Речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть на правительстве в ближайшее время. Как один из того комплекса антиметодов по ситуации в Азовском море и оккупации Россией украинских территорий, которую мы наблюдаем в последние годы. Ситуация на Азове ухудшается, российская сторона не реагирует и грубо ухудшает все международные обязательства и двусторонние соглашения, поэтому мы считаем, что такая контрмера будет ощутима", - пояснил Омелян.



По его словам, по публичной реакции российской стороны видно, что их очень это задело.



При этом министр убежден, что Украине удастся компенсировать потери от закрытия этого сообщения, расширением железнодорожного сообщения с ЕС.



"Эти направления являются популярными, они действительно генерируют прибыль "Укрзализныци", однако я убежден, что эта прибыль будет генерироваться гораздо больше западными направлениям. Мы имеем четкую историю стран Балтии, которые в свое время предложили дешевые поездки для своих граждан в страны ЕС. Я считаю, что это абсолютно правильная история для Украины. В России нам делать нечего. Там должен быть санитарный кордон. Точка", - подчеркнул Омелян.



Он добавил, что закрытие авиационного пространства с РФ доказало правоту Украины.



"Пассажиропоток вырос в разы. Мы имеем гораздо лучшую картинку и плюс безопасность. В случае железнодорожного сообщения, убежден, что, если правительство примет это решение, будет та же картинка. Конечно сопротивление возможно, но мы будем в безопасности 3 млн украинцев, которые вернутся домой и будут иметь нормальные условия для работы в Украине ", - заявил Омелян.



Напомним, Мининфраструктуры не исключил прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.