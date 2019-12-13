Мининфраструктуры пообещали отменить льготы для "Борисполя"

"С целью соблюдения принципа экономической конкуренции и во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, Мининфраструктуры подготовит соответствующие изменения в приказ от 4 июня 2019 года №415 и устранит диспаритетные условия, установленные приказом. Мы работаем над сбалансированием интересов государства и пользователей воздушного пространства, применяя принципы ИКАО и Евроконтроля", - отметил Криклий, комментируя решение АМКУ.

Руководитель Украэроруха Андрей Ярмак, в свою очередь, заявил, что ведомство получило от Мининфраструктуры "поручение по оптимизации расходов предприятия на 2020 год и внесение соответствующих изменений в финансовый план предприятия с целью максимального учета интересов пользователей воздушного пространства".

Напомним, 12 декабря АМКУ было рассмотрено дело в отношении Мининфраструктуры в части установления ставок платы за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома в размере: 210,0 евро для международного аэропорта "Борисполь" и 411,0 евро для всех остальных аэропортов страны (приказ Мининфраструктуры № 415).