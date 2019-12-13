Мінінфраструктури пообіцяло відмінити пільги для "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури скасує "диспаритетні умови", виконуючи рішення Антимонопольного комітету внести зміни до наказу, який ставить міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами. Про це заявив профільний міністр Владислав Криклій, повідомили УНН у пресслужбі міністерства.
"З метою дотримання принципу економічної конкуренції та на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, Мінінфраструктури підготує відповідні зміни до наказу від 4 червня 2019 року №415 та усуне диспаритетні умови, встановлені наказом. Ми працюємо над збалансуванням інтересів держави та користувачів повітряного простору, застосовуючи принципи ІКАО та євроконтролю", - зазначив Криклій, коментуючи рішення АМКУ.
Керівник Украероруху Андрій Ярмак, своєю черго, заявив, що відомство отримало від Мінінфраструктури "доручення щодо оптимізації витрат підприємства на 2020 рік та внесення відповідних змін до фінансового плану підприємства з метою максимального врахування інтересів користувачів повітряного простору".
Нагадаємо, 12 грудня АМКУ розглянуто справу щодо Мінінфраструктури в частині встановлення ставок плати за аеронавігаційне обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі: 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни (наказ Мінінфраструктури №415).