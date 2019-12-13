АМКУ зобов'язав Мінінфраструктури відмінити пiльги для "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Антимонопольний комiтет зобов’язав скасувати пiльги та iнші переваги, якi Мінінфраструктури надало мiжнародному аеропорту "Бориспiль". Про це УНН повiдомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалась на ринку авіаційних перевезень, Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 4 червня 2019 року №415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - йдеться у рішення АМКУ.
Йдеться про наказ Мiнiнфраструктури, який, як зазначили у Комітеті, ставить аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами.
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Наказ Мінінфраструктури, додали у АМКУ, встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.
"Дії Мінінфраструктури, що полягають у виданні наказу, яким встановлено для одного аеропорту вдвічі меншу ставку чим для всіх інших аеропортів країни, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - зауважили у Комітеті.
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Рішення АМКУ ухвалив 12 грудня за результататами розгляду справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури, надавши обов’язкові для розгляду рекомендації.