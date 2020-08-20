Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта в еще одном украинском порту

"Именно сегодня, в день подписания второго концессионного договора в морском порту "Ольвия" мы начинаем новый концессионный проект паромной переправы в порту Черноморска. В рамках этой концессии планируем привлечь инвестиции в размере от 150 млн грн, которые будут направлены на модернизацию железнодорожно-паромного комплекса порта. Это строительство нового паркинга для грузовиков и терминала для пассажиров и водителей, а также станции техобслуживания для подготовки к продаже автотехники, замена асфальта и установка системы видеонаблюдения на открытых складах, ремонт подъемного моста и тому подобное. Ожидаем к концу этого года разработать и согласовать ТЭО, чтобы уже в следующем году объявить концессионный конкурс", - отметил Криклий.

Кроме этого, по его словам, уже 6 участков дорог общей протяженностью 1500 км отобраны для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства. Размер инвестиций достигнет около 2 млрд долларов США.

"Также завершено пре-ТЭО трех аэропортов и ЕБРР готов рассмотреть возможность финансирования разработки ТЭО", - сообщили в пресс-службе.

Как указано, железнодорожно-паромный комплекс ГП "МТП "Черноморск" расположен в 5-м терминале порта и включает 3 объекта: причалы №26, №27 и №28. Их годовая мощность составляет около 4,5 млн тонн груза в железнодорожных вагонах, а также 35 тыс. грузовых и 250 тыс. легковых автомобилей. Терминал объединяет возможности перевалки железнодорожных вагонов и автотранспорта, он является единственным таким терминалом в Украине и одним из крупнейших терминалов подобного типа в Черном море. Терминал не имеет специализации на перевалке отдельных товарных групп. Его грузопоток является диверсифицированным и в основном состоит из вагонов, грузовиков, контейнеров и автомобилей, отметили в министерстве.

Напомним, второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня был передан в концессию.