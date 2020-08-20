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Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проекту у ще одному українському порту

Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проекту у ще одному українському порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури України оголосило старт новому концесійному проекту в порту Чорноморська та оголошує конкурс на відбір консультантів для підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і тендерної документації для його реалізації. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Саме сьогодні, у день підписання другого концесійного договору в морському порту "Ольвія" ми розпочинаємо новий концесійний проєкт поромної переправи у порту Чорноморська. У рамках цієї концесії плануємо залучити інвестиції в розмірі від 150 млн грн, які будуть спрямовані на модернізацію залізнично-поромного комплексу порту. Це будівництво нового паркінгу для вантажівок і терміналу для пасажирів та водіїв, а також станції техобслуговування для підготовки до продажу автотехніки, заміна асфальту та встановлення системи відеонагляду на відкритих складах, ремонт підйомного моста тощо. Очікуємо до кінця цього року розробити та погодити ТЕО, щоб вже наступного року оголосити концесійний конкурс", - зазначив Криклій.

Крім цього, за його словами, вже 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1500 км відібрані для потенційних пілотних проектів державно-приватного партнерства. Розмір інвестицій сягатиме близько 2 млрд доларів США.

"Також завершено пре-ТЕО трьох аеропортів і ЄБРР готовий розглянути можливість фінансування розробки ТЕО", - повідомили у пресслужбі.

Як вказано, залізнично-поромний комплекс ДП "МТП "Чорноморськ" розташований у 5-му терміналі порту та включає 3 об'єкти: причали №26, №27 і №28. Їх річна потужність складає близько 4,5 млн тонн вантажу в залізничних вагонах, а також 35 тис. вантажних та 250 тис. легкових автомобілів. Термінал поєднує можливості перевалки залізничних вагонів та автотранспорту, він є єдиним таким терміналом в Україні та одним з найбільших терміналів подібного типу у Чорному морі. Термінал не має спеціалізації на перевалці окремих товарних груп. Його вантажопотік є диверсифікованим і в основному складається з вагонів, вантажівок, контейнерів та автомобілів, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві - сьогодні було передано у концесію.

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