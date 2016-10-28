Минимальные зарплаты возможно повысить за счет увеличения коммунальных тарифов - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Минимальные зарплаты возможно повысить за счет приведения цены на газ до рыночного уровня. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает УНН.
"Я думаю, что есть определенный резерв связан с тем, что часть денег, которые сейчас освободились, поскольку подняли цену на газ, то не надо давать компенсацию" Нафтогазу "", - сказал он.
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"Большая часть этих средств идет на субсидии. Но, если поднимается заработная плата, часть этих средств тоже освобождается. Фактически, вместо субсидии люди будут платить по заработной плате ", - заявил Фесенко.