Минимальные зарплаты возможно повысить за счет увеличения коммунальных тарифов - эксперт

"Я думаю, что есть определенный резерв связан с тем, что часть денег, которые сейчас освободились, поскольку подняли цену на газ, то не надо давать компенсацию" Нафтогазу "", - сказал он.

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"Большая часть этих средств идет на субсидии. Но, если поднимается заработная плата, часть этих средств тоже освобождается. Фактически, вместо субсидии люди будут платить по заработной плате ", - заявил Фесенко.